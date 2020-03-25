Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 2020 году.
Максимальная стоимость контракта составляет 24 284 000 рублей.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет настроить программно-аппаратные комплексы для съёмки и обеспечить их работу, доработать программное обеспечение для оборудования, обучить персонал работе с ним.
— Исполнитель должен обеспечивать функционирование программно-аппаратных комплексов на объектах при условии подключения оборудования к сети электропитания с 7:30 до 19:00 по местному времени в штабах пунктов проведения экзаменов согласно расписанию; с 8:00 до 17:00 по местному времени в аудиториях пунктов проведения экзаменов согласно расписанию; круглосуточно с 25 мая 2020-го до 25 декабря 2020-го в аудиториях регионального центра обработки информации, — говорится в тексте аукционной документации.
Камеры установят в школах Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, рабочего посёлка Кольцово, Краснообска, Колыванского, Кочковского, Сузунского, Тогучинского, Купинского и других районов Новосибирской области. Всего оборудование разместят в 90 школах.
Подрядчик также должен будет поставить не меньше двух камер для каждого помещения, карты памяти на 64 Гб для каждой из них, коммутаторы, источники бесперебойного питания и кабели.
Заявки на участие в аукционе принимают до 2 апреля. Сами торги проведут 6 апреля.
НГС направил запрос в Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, чтобы выяснить, в скольких пунктах области в этом году будут проводить ЕГЭ и сколько оборудования на данный момент есть в распоряжении министерства.
В феврале корреспондент НГС писала ЕГЭ для взрослых — прочитайте, что из этого вышло.