В больницу госпитализировали двух детей, прилетевших из Таиланда и Вьетнама

Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на утро 25 марта.



В регионе по-прежнему только 4 подтверждённых случая заболевания — пациентки до сих пор находятся в больнице. Их состояние, по оценке медиков, удовлетворительное.

В детскую больницу №3 госпитализировали двух детей.

— За сутки поступило 2 ребенка с лёгкими признаками ОРВИ, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама. 1 ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время госпитализировано 7 детей, недавно прибывших в Россию. Все они в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении оперативного штаба.