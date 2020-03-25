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В больницу госпитализировали двух детей, прилетевших из Таиланда и Вьетнама

С подозрением на коронавирус под наблюдением медиков находится 7 детей

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В Новосибирской области по-прежнему только 4 случая заражения коронавирусом

В Новосибирской области по-прежнему только 4 случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на утро 25 марта.

В регионе по-прежнему только 4 подтверждённых случая заболевания — пациентки до сих пор находятся в больнице. Их состояние, по оценке медиков, удовлетворительное.

В детскую больницу №3 госпитализировали двух детей.

— За сутки поступило 2 ребенка с лёгкими признаками ОРВИ, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама. 1 ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время госпитализировано 7 детей, недавно прибывших в Россию. Все они в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении оперативного штаба.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска сейчас находятся 48 пациентов с симптомами ОРВИ — все они прилетели из-за границы. Из них у 16 человек ждут результатов теста на коронавирус. У 28 пациентов тесты отрицательные.

Всю информацию об эпидемии в режиме онлайн можно посмотреть в нашей онлайн-хронике.

Откуда берётся паника вокруг коронавируса, почему люди лихорадочно опустошают полки магазинов, и правда ли, что сибиряки меньше подвержены паническим настроениям? Все эти вопросы мы адресовали психологам, а также узнали, есть ли способ борьбы с нарастающей паникой. Вот что они ответили.

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