«Весна берёт своё»: синоптики рассказали, когда ждать очередной оттепели

В Новосибирской области ожидают оттепель и отступления морозов. По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в ближайшее время в регион будет поступать воздух из Северной Атлантики.



— Высокое давление сохранится в ближайшие сутки-двое. Поэтому в ночные часы 26 марта будет ещё прохладно. Осадков не будет, возможна изморозь в утренние часы. Температура ночью от 8 до 15 градусов мороза, дневные температуры же постепенно подбираются к оттепели, — пояснил он.



В ближайшие три дня в регионе установятся дневные температуры от -4 до +3 градусов.

