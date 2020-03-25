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«Весна берёт своё»: синоптики рассказали, когда ждать очередной оттепели

Начало недели выдалось по-зимнему холодным, но новосибирские синоптики уверены — весна не за горами

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Новосибирцам стоит ожидать потепления не раньше, чем к концу рабочей недели

Новосибирцам стоит ожидать потепления не раньше, чем к концу рабочей недели

В Новосибирской области ожидают оттепель и отступления морозов. По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в ближайшее время в регион будет поступать воздух из Северной Атлантики.

— Высокое давление сохранится в ближайшие сутки-двое. Поэтому в ночные часы 26 марта будет ещё прохладно. Осадков не будет, возможна изморозь в утренние часы. Температура ночью от 8 до 15 градусов мороза, дневные температуры же постепенно подбираются к оттепели, — пояснил он.

В ближайшие три дня в регионе установятся дневные температуры от -4 до +3 градусов.

Под конец рабочей недели, 27 марта, синоптики ожидают прохождение тёплого атмосферного фронта.

— Температура ночью повысится до 5–10 градусов мороза, а днём — от -1 до +4. Оттепели будут более яркими, постепенно весна всё-таки берёт своё.

По данным сайта Гидрометцентра, в среду, 25 марта, нас ожидает средняя дневная температура ниже нуля — 1 градус мороза. В остальные дни, 26 и 27 марта, воздух днём в городе прогреется до +1.

НГС решил узнать, какими бывают летние месяцы после тёплых и снежных зим, как эта. Для этого мы заглянули в прошлые годы и сравнили среднюю летнюю температуру.

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