Путин выступит с обращением из-за коронавируса: подробности

Президент Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такая потребность возникла после вчерашних многочасовых совещаний, сообщает телеканал 360.
Мы подготовили инфографику по данным Роспотребнадзора, на которой отметили, как в этом месяце увеличивалось число заражённых.
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) полностью перешёл на дистанционное обучение. Работы, которые невозможно будет сделать дома самостоятельно, в учебном плане перенесут на более поздний период. Приказ об этом подписал ректор Алексей Манаков.
Мы подготовили инструкцию о том, что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Как себя вести, чтобы не заразить окружающих, и как обращаться за помощью, объяснили эксперты минздрава.
За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Федеральный Роспотребнадзор сообщил об их распределении по регионам:
1. Москва — 120
2. Московская область — 6
3. Республика Крым — 6
4. Псковская область — 4
5. Краснодарский край — 4
6. Оренбургская область — 3
7. Республика Саха (Якутия) — 3
8. Тульская область — 2
9. Республика Коми — 2
10. Кабардино-Балкарская Республика — 2
11. Пермский край — 2
12. Брянская область — 1
13. Архангельская область — 1
14. Калининградская область — 1
15. Ставропольский край — 1
16. Ростовская область — 1
17. Республика Башкортостан — 1
18. Нижегородская область — 1
19. Пензенская область — 1
20. Челябинская область — 1
— По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 163 человека. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас в стране 658 заболевших, сообщает издание Meduza.
По информации Роспотребнадзора на 12:00 25 марта, в мире — более 422 тысяч подтверждённых случаев, прирост за сутки —
Минздрав и Минкомсвязь России создали специальный сервис на Едином портале госуслуг, посвящённый коронавирусу и позволяющий определить свою принадлежность к группам риска, а также вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья.
— Кроме того, при указании полиса ОМС гражданина в дальнейшем ему будет предоставлена необходимая информация о прикреплении к медицинскому учреждению. Это позволит субъектам РФ обеспечить мониторинг за состоянием здоровья пациента и в случае необходимости оказание ему своевременной медицинской помощи, — сообщил Минздрав РФ.
Там можно пройти опрос, чтобы понять свою принадлежность к группам риска.
Новосибирские компании продолжают работу из дома и выкладывают фотографии, показывающие, как они наладили этот процесс. Например, занимаются интернет-маркетингом в полотенце на голове, слушают музыку, пьют чай и витамин С. Но есть и приверженцы привычной жизни, которые любят ходить в офис.
Новосибирцы начали выкладывать посты о том, как важно поддержать местный бизнес в сложившейся ситуации, например, покупать продукты, произведённые в области.
НОВАТ покажет онлайн-спектакль на НГС
Важный пост. Меня зовут Лена Ходырева, я — главный редактор НГС. В эту пятницу, в 19:00, мы запустим на сайте НГС прямую трансляцию балета «Коппелия» в НОВАТе — артисты выступят при пустом зале, а мы покажем онлайн-спектакль всему Новосибирску. Во время антрактов также покажем виртуальную экскурсию по Оперному театру (в роли экскурсовода выступит главный режиссер Вячеслав Стародубцев).
27 марта, в 19:00 по Новосибирску. Подключайтесь! Артистам сейчас очень нужна поддержка зрителей. У них перенесены многие спектакли, как им предстоит работать в ближайшие недели и месяцы, до конца непонятно. Онлайн-спектакль — это не только возможность для вас, жителей Новосибирска, хорошо провести время во время карантина, но и возможность артистам продолжить выступать, несмотря на ограничение работы из-за эпидемиологической обстановки в городе, стране и мире.
Врачей пересадят на такси
В Новосибирске участковых терапевтов, которые наблюдают новосибирцев на карантине, будут возить к пациентам на такси — расходы на себя взяло новосибирское отделение «Единой России».
Планируется задействовать ежедневно 40–50 автомобилей.
Тем временем новосибирские театры, несмотря на своё временное закрытие, всё равно порадуют зрителей спектаклями. Где-то пройдут онлайн-трансляции постановок, снятых при пустом зале, а где-то записи спектаклей выложат на сайте. В театре музкомедии, например, часть концертных программ будут транслировать в аудио-формате.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников. Их рассмотрят сегодня на заседании в 12:00 по московскому времени.
«Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период от трех до пяти лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагают наказывать штрафом до 2 миллионов рублей или ограничением свободы на срок до пяти лет.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.
Вчера, 24 марта, российское правительство выпустило несколько поручений, одно из них касалось временной приостановки деятельности всех ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также «иных развлекательных и досуговых заведений».
В Новосибирске свою работу пока приостановил лишь кинотеатр «Синема Парк», который расположен в ТРК «Ройял Парк». Информацию о том, в какие сроки будут закрываться кинотеатры и ТРЦ города, мы запросили в правительстве региона. Пока ответ не получен.
Свежая статистика по региону
Появились новые данные по коронавирусу от оперативного штаба Новосибирской области. По данным на 10:00 25 марта, в Новосибирской области всё ещё четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. Заразившиеся пациентки, приехавшие накануне из европейских стран, находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.
В инфекционной больнице
За последние сутки в детскую больницу №3 поступили два ребёнка, которые вернулись из Вьетнама и Таиланда. У них выявлены лёгкие признаки ОРВИ. Ещё 1 ребёнок выписан.
Всего в детскую больницу госпитализировали 7 детей, они в удовлетворительном состоянии.
В одном из ресторанов Москвы гостям выдают дефицитный продукт.
Откуда берётся паника вокруг коронавируса, почему люди лихорадочно опустошают полки магазинов и правда ли, что сибиряки меньше подвержены паническим настроениям? Все эти вопросы мы адресовали психологам, а также узнали, есть ли способ борьбы с нарастающей паникой.
В Новосибирской области временно приостанавливается диспансеризация взрослого населения. Позавчера, 23 марта, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сегодня, 25 марта, на его основании приказ был подписан министром здравоохранения региона Константином Хальзовым.
Пенсионеров органов внутренних дел в Новосибирской области теперь будут принимать только в онлайн-режиме. Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, документы также можно опустить в почтовый ящик, установленный на ул. Октябрьской, 78, или передать через почтового оператора.
«Во исполнение распоряжения МВД России от 17 марта 2020 года
В Москве тем временем пациентов с легко протекающей коронавирусной инфекцией не будут госпитализировать, а разрешат лечиться дома. Соответствующий регламент работы медицинских организаций был опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.
В документе указывается, что остаться дома смогут пациенты, у которых частота дыхательных движений составляет меньше 30, температура тела ниже 38,5 градуса, а уровень насыщения крови кислородом — больше 93%. Однако это не коснётся людей старше 65 лет, пациентов, имеющих хронические заболевания вроде сахарного диабета, и беременных женщин. Их, а также тех, кто проживает с пожилыми родственниками, даже при лёгкой форме протекания заболевания будут по-прежнему госпитализировать.
Как относитесь к такой мере, принятой в Москве?
В гипермаркете «Лента» на полке с крупами появилось объявление, призывающее проявить заботу о тех, кому она нужна. Волонтёрам обещают начислять за это баллы до конца апреля.
Вчера, 24 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал всех пожилых жителей не посещать общественные места, а переждать непростое время дома или на даче. В Баварии пошли дальше: помимо временного запрета, там действуют штрафы для его нарушителей. Сибирячка, проживающая сейчас в Мюнхене, рассказала, как это отразилось на жизни города.
За последние месяцы мы многое узнали о заражении, пандемии и самом коронавирусе, но кое-что из этой информации было не более чем мифом, который уже развенчала Всемирная организация здравоохранения. Мы сделали тест для проверки самого себя — как много вы знаете о новой инфекции?