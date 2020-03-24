Ситуация на вечер вторника, 24 марта, не изменилась: в Новосибирской области нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как и прежде, в регионе подтверждено четыре случая заболевания, все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
- За прошедшие сутки в детскую больницу № 3 поступил один ребенок с признаками ОРВИ — он недавно вернулся из ОАЭ. Всего в ДГКБ № 3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию.
- В России же за день выявлено 57 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Всего, по данным ведомств, коронавирусом в стране заразились 495 человек.
- Власти отчитались о том, как собираются преодолеть дефицит масок в аптеках. В апреле в России планируют шить по 5 миллионов масок в день — это в 2,5 раза больше, чем сейчас. Увеличить производительность хотят за счет многоразовых масок — к их производству уже подключились швейные предприятия.
- Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса.
- Специалисты развеяли миф о том, что курение и алкоголь спасает от инфекции.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеообращение к жителям региона, в котором попросил пожилых людей не посещать общественные места в связи с коронавирусной инфекцией.
- В Минздраве уточнили, что в группу риска по коронавирусу попадают не только старики, но и те, у кого есть хронические заболевания. Какие — читайте здесь.
- Из-за пандемии летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
- По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено приостановить деятельность всех ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Об этом сообщили на сайте правительства.
- Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него. Для безопасности на Путина надели специальный противочумный костюм.
- В Минтруде разъяснили права работников, которых отправили на удаленку.
- Семейную пару из города Болотное сняли с карантина после недельного запрета выходить из дома из-за трехчасового общения с дочерью. Вмешаться в ситуацию пришлось министру здравоохранения Новосибирской области.
- Специалисты попытались предсказать сценарий развития инфекции в России.
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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.
Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.