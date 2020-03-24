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Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и запретить кальяны

Из-за коронавируса местные власти должны остановить работу всех развлекательных заведений

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Собираться большими группами становится все сложнее. Даже в масках

Собираться большими группами становится все сложнее. Даже в масках

Сегодня правительство выпустило ряд поручений для различных ведомств и региональных властей. По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено приостановить деятельность всех ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также местные власти обязали ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Следить за выполнением поручения правительства и региональной исполнительной власти будет Роспотребнадзор.

Новосибирские театры временно прекратили свою работу из-за коронавируса. До 10 апреля там запретили все спектакли: некоторые учреждения составили новое расписание, но часть спектаклей всё же пришлось отменить.

Помимо этого, меры профилактики предпринимают школы и вузы региона и торговые центры. В «Галерее», например, установили тепловизор — с его помощью ищут покупателей с повышенной температурой. Журналист НГС протестировала на себе, как работает этот прибор (репортаж смотрите тут).

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коронавирускарантинПравительство РФ
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