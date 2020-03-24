Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и запретить кальяны

Также местные власти обязали ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Следить за выполнением поручения правительства и региональной исполнительной власти будет Роспотребнадзор.



Новосибирские театры временно прекратили свою работу из-за коронавируса. До 10 апреля там запретили все спектакли: некоторые учреждения составили новое расписание, но часть спектаклей всё же пришлось отменить.



Помимо этого, меры профилактики предпринимают школы и вузы региона и торговые центры. В «Галерее», например, установили тепловизор — с его помощью ищут покупателей с повышенной температурой. Журналист НГС протестировала на себе, как работает этот прибор (репортаж смотрите тут).

