Минтруд разъяснил права работников, которых отправили на удаленку

Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется.



Что делать, если работодатель не отпускает работать из дома?



Имеет полное право. Но Минтруд рассчитывает, что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома.



Я только устраиваюсь на работу. Могу заключить трудовой договор, не приходя в отдел кадров?



Да. Главное, чтобы трудовой договор был заключен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем.



А уволиться удаленно я могу?



Да. Но нужно соблюсти требования закона. Если вы увольняетесь по собственной инициативе — сообщить работодателю письменно за две недели, если решение принял работодатель — тоже должен сообщить заранее и не забыть всё выплатить вовремя.



Вернулся из отпуска, а начальник отправляет в самоизоляцию и требует оформить отпуск за свой счет. Имеет право?

