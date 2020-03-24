В 1940 году летняя Олимпиада должна была состояться в Хельсинки, но планы сорвала Вторая мировая война — за полтора месяца до начала соревнования отменили. На этих Играх должен был дебютировать планеризм. Из-за отмены этот вид спорта так и не вошел в олимпийскую программу. Зимние Олимпийские игры 1940 года несколько раз переносили: сначала их планировали провести в Японии, потом в Швейцарии, в итоге остановились на Германии. Но в конце концов Международный олимпийский комитет принял решение их отменить — тоже из-за войны.

В 1944 году летняя Олимпиада должна была пройти в Лондоне, но снова помешала война — Игры отменили. Зимние Игры в итальянском Кортина-д’Ампеццо в 1944 не состоялись по той же причине. В результате после четвертых зимних Олимпийских игр в 1936 году пятые прошли только 12 лет спустя — в 1948 году.

После окончания Второй мировой войны Игры переносили только один раз. В 1992 году зимняя и летняя Олимпиады прошли одна за другой, а после этого их разнесли с шагом в два года. В 1994 году норвежский город Лиллехаммер стал хозяином зимней Олимпиады, а летние Игры состоялись два года спустя в Атланте (США).