Доктор рассказал Владимиру Путину о возможных сценариях развития вспышки заболевания. Он отметил, что если мы пойдём по «китайскому» или «корейскому» пути, то всё это оборвётся в апреле-мае, готовиться надо к наиболее тяжёлому сценарию. На днях мы публиковали интервью Дениса Проценко о том, как ищут пациентов с подозрением на коронавирус, почему отказываться от изоляции — преступление и что делать тем, кто хочет провериться, но не может сдать тест.

А вот видео, где президент надевает защитный костюм.