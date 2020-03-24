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Олимпийские игры в Токио отложили на год

Власти Японии приняли решение из-за пандемии коронавируса

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Сначала Олимпиаду хотели провести без зрителей, а затем отложили вовсе

Сначала Олимпиаду хотели провести без зрителей, а затем отложили вовсе

Летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Решение обсуждалось и раньше — из-за пандемии коронавируса в мире. Рассматривался вариант, что Игры пройдут совсем без зрителей или начнутся позже. Теперь же власти Японии и Международный олимпийский комитет определились, что соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.

— Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию Игр. МОК хочет быть частью решения. Поэтому мы сделали своим главным принципом охранять здоровье всех участников и способствовать сдерживанию распространения вируса, — заявил ранее президент МОК Томас Бах.

За всю историю Олимпиады ее отменяли пять раз, и все разы — из-за войны. В 1916 году по причине Первой мировой войны летние игры не состоялись в Берлине (Германия). В 1940 году из-за Второй мировой войны отменили летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия) и зимние в Гармише (Германия). В 1944 году были отменены летняя Олимпиада в Лондоне (Великобритания) и зимние в Кортина д'Ампеццо (Италия). С 1924 года по 1992 включительно зимние и летние Олимпийские проводились в один год. С 1994 года их разнесли и стали проводить с шагом в два года.

С этими мероприятиями мы точно можем попрощаться. Но до следующего года

С этими мероприятиями мы точно можем попрощаться. Но до следующего года

Перенос Олимпиады может сыграть на руку российским спортсменам, которые не попали на игры в составе национальной сборной. 9 декабря 2019 года исполком WADA принял единогласное решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. В течение этого срока атлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Теперь у отдельных спортсменов есть время, чтобы выйти из дисквалификации и сдать олимпийский норматив в 2021 году.

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