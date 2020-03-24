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Андрей Травников посоветовал пожилым новосибирцам провести время дома или на даче в связи с коронавирусной инфекцией

Андрей Травников посоветовал пожилым новосибирцам провести время дома или на даче в связи с коронавирусной инфекцией

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеообращение к жителям региона, в котором попросил пожилых людей не посещать общественные места.

Ролик под названием «Срочное обращение губернатора Новосибирской области в связи с коронавирусом» было опубликовано на YouTube-канале ГТРК «Новосибирск».

— Как вы знаете, лица старшего возраста входят в группу по заболеваемости новой инфекцией коронавируса. И чем старше возраст человека, тем выше риск заболевания. Поэтому оперативный штаб Новосибирской области по этому заболеванию обращается к людям старшего возраста, к тем людям, у кого есть хронические заболевания: в первую очередь, соблюдать карантинный режим. По возможности полностью исключить посещение каких-то общественных мест, находиться дома или на даче, — попросил губернатор НСО.

В обращении губернатор отметил работу общественных организаций

Также Андрей Травников напомнил о необходимости родственников помогать пожилым людям — привозить продукты, предметы первой необходимости и лекарства, чтобы тем не приходилось покидать пределы квартиры или дома.

— Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства социального развития, социальную помощь для наших ветеранов, — добавил губернатор.

В режиме онлайн-трансляции мы делимся последними новостями, которые происходят в Новосибирской области из-за коронавируса — о том, какие учреждения закрываются, какие новые меры вводят компании в связи с пандемией и сколько человек находятся на карантине.

Накануне подобную меру ввели в Москве — только там пенсионерам старше 65 лет вообще запретили выходить на улицу. Власти Новосибирска на тот момент заявляли, что пока не намерены вводить подобные меры в нашем городе. Сегодня ситуация изменилась.

Как убедить пожилых родителей соблюдать карантин и не выходить без надобности на улицу — читайте топ главных аргументов от врачей (это очень полезно).

Коронавирус опасен не только пожилым людям. Кто еще в группе риска (и попадаете ли вы в неё) — смотрите в этом списке.

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коронавирус в Новосибирскекарантинпожилые люди
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