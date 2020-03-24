Также Андрей Травников напомнил о необходимости родственников помогать пожилым людям — привозить продукты, предметы первой необходимости и лекарства, чтобы тем не приходилось покидать пределы квартиры или дома.



— Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства социального развития, социальную помощь для наших ветеранов, — добавил губернатор.

В режиме онлайн-трансляции мы делимся последними новостями, которые происходят в Новосибирской области из-за коронавируса — о том, какие учреждения закрываются, какие новые меры вводят компании в связи с пандемией и сколько человек находятся на карантине.

Накануне подобную меру ввели в Москве — только там пенсионерам старше 65 лет вообще запретили выходить на улицу. Власти Новосибирска на тот момент заявляли, что пока не намерены вводить подобные меры в нашем городе. Сегодня ситуация изменилась.

Как убедить пожилых родителей соблюдать карантин и не выходить без надобности на улицу — читайте топ главных аргументов от врачей (это очень полезно).