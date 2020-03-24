В Бердске появились ориентировки на подозреваемых в убийстве мужчины в ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук».



Полный текст ориентировки появился у местного издания «Свидетель Бердск». В нём говорится о двух подозреваемых. Накануне полиция показывала фотографию одного подозреваемого.

— Отделом МВД по Бердску устанавливаются личности неустановленных мужчин, причинивших 22 марта 2020 года около 2 часов 00 минут в районе дома №13-а по улице Ленина тяжкий вред здоровью гражданина Узбекистана, который от полученных повреждений скончался, — говорится в тексте ориентировки.