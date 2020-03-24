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Криминал

На экс-главу города Оби завели уголовное дело за превышение должностных полномочий — что он натворил

По мнению прокуратуры, чиновник незаконно отменил постановления о сносе аварийных домов

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Александра Мозжерина подозревают в превышении должностных полномочий

Александра Мозжерина подозревают в превышении должностных полномочий

Прокуратура Новосибирской области добилась возбуждения уголовного дела против бывшего главы города Оби. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Как рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Александре Мозжерине. Он был главой города Оби с 2015 года в течение пяти лет, и в 2020 году отказался от участия в очередных выборах.

— В ходе прокурорской проверки установлено, что глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. В результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Материалы проверки были переданы следователям, которые и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

В августе прошлого года жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 в городе Оби услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. В итоге дом признали непригодным для жизни.

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аварийное жильепрокуратура
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