На экс-главу города Оби завели уголовное дело за превышение должностных полномочий — что он натворил

Прокуратура Новосибирской области добилась возбуждения уголовного дела против бывшего главы города Оби. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан.



Как рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Александре Мозжерине. Он был главой города Оби с 2015 года в течение пяти лет, и в 2020 году отказался от участия в очередных выборах.

— В ходе прокурорской проверки установлено, что глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. В результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.