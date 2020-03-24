В соцсетях сообщили о закрытии избирательных участков в Новосибирске — в избиркоме объяснили ситуацию

В региональном избиркоме добавили, что 23 и 24 марта прошли заседания участковых избирательных комиссий.

— Информирование участников голосования членами участковых избирательных комиссий планируется начать с конца марта 2020 года. В ближайшие дни необходимость обеспечения дежурства в помещениях УИК отсутствует, о чём члены УИК были проинформированы, — объясняют ситуацию в региональном избиркоме.

В Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса отменяются практически все массовые мероприятия. Обновляемую информацию можно посмотреть тут.

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