Жительница Балластного карьера вызвала полицию из-за бульдозера и снесённых деревьев

Между жителями Балластного карьера в Новосибирске и добывающей компанией «Старица» возник конфликт из-за сноса деревьев рядом с местом будущего песчаного карьера. Бульдозер расчистил место для установки забора — в «Старице» говорят, что во время работ убрали кустарники, а жители утверждают, что были уничтожены берёзы с липами.
Что случилось
— По пенёчкам получилось, что 10 берёз снесли, кустарники и часть лип: может, саженцев 50 маленьких. Мы в том году с ребятишками 200 лип там посадили. Приехала домой и увидела, что половину деревьев уже снесли. После этого техника больше туда не заезжала, я её остановила, вызвала полицию, составили протокол. И там вообще вся техника строительная ездит без госномеров. На видео очень хорошо видно, что на бульдозере нет ни одного номера, — говорит жительница ТОС «Балластный карьер» и активист Анастасия Сергеева.
Бульдозер, по её мнению, должен был отступить от проезжей части 20 метров и не сносить деревья вдоль дороги. Деревья высаживали, чтобы укрепить полотно в болотистой местности.
Местный участковый Михаил Логинов объяснил НГС, что протокол пока не составлялся: сейчас принято заявление от Анастасии Сергеевой и устанавливается законность вырубки.
Что думает по этому поводу глава «Старицы»
Генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко говорит, что на технике были номера.
— Техники без номеров там нет и быть не могло. Те люди, которые пишут эти жалобы, не понимают, где номера на спецтехнике крепятся. И поэтому не знают, куда смотреть. Бульдозер никаких деревьев там не сносил, он зачищал кустарниковую растительность. И делал он это для того, чтобы подготовить место для установки защитного ограждения, чтобы огородить зону производства, — объясняет Константин Хоруженко.
Руководитель «Старицы» пояснил, что забор они должны поставить вплотную к дороге, потому что на нём собираются закрепить освещение. В противном случае, пояснил Константин Хоруженко, дорога не будет освещаться.
Еще на одну претензию местных жителей, что они не видели исправленного общего проекта проведения работ на этом месте, Хоруженко ответил, что он показал проект технических работ в Министерстве природных ресурсов и Ростехнадзоре. Это уже новый проект, который компании пришлось переделать после прошлых возмущений жителей.
— А на каком основании я должен свои технические документы представлять жителям? Где это прописано? Тем жителям, которых действительно интересует технический проект и сам характер проведения наших работ, я технический проект показывал и буду показывать, — говорит гендиректор «Старицы».
С чего всё началось
История противостояния жителей микрорайона и добывающей компании «Старица», которая здесь решила организовать песчаный карьер, началась ещё в феврале 2019 года. «Старица» планировала добывать здесь песок, а местные жители требовали отменить стройку, которая, как они считали, разрушит их дома и сложившуюся здесь уникальную экосистему.
Летом 2019 года здесь была найдена краснокнижная флора. В частности, исполняющий обязанности заведующего лабораторией Гербарий Центрального Сибирского ботанического сада Дмитрий Шауло отмечал, что в заключении его лаборатории было указано, что там нашли редкие виды растений для региона и даже для Сибири.
По словам активистки Анастасии Сергеевой, в апреле суд должен будет привлечь к даче показаний того, кто делал проект санитарно-защитной зоны для «Старицы». Местные жители также отправляли жалобы в Ростехнадзор, городскую прокуратуру и областное правительство.
В октябре 2019 года Арбитражный суд встал на сторону жителей ТОС «Балластный карьер» и отменил два предыдущих решения апелляционных судов, которые вставали на сторону «Старицы». После чего, как следовало из резолютивной части решения, дело было передано в 7-й арбитражный суд на новое рассмотрение. Против нескольких активистов местного сопротивления компания «Старица» подала судебные иски, требуя с этих жителей большую неустойку за задержку подготовительных работ.