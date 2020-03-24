Минздрав и Роспотребнадзор отчитались о новых случаях заражения коронавирусом в России. По данным на 24 марта, в стране зафиксировано еще 57 случаев заболевания. Всего, по данным ведомств, коронавирусом в стране заразились 495 человек. Увеличение числа заболевших медики объясняют изменением методов диагностики.

— В учет стала приниматься первая проба вируса, до этого мы учитывали только вторую. На сегодня тест-системы совершенствуются, что и позволило диагностировать заболевание при первом исследовании, — объяснила главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

