Остались без денег: новосибирские бойцы не смогли сдать авиабилеты после отмены соревнований

Две команды новосибирских спортсменов потеряли деньги на авиабилетах после отмены первенства России по рукопашному бою из Новосибирской области в связи с коронавирусом.
Авиакомпании отказываются вернуть тренерам и их спортсменам деньги за неиспользованные билеты на рейсы в Курск и обратно — в Новосибирск.
Узнали перед вылетом, что соревнований не будет
Тренер Дмитрий Тараторин из клуба смешанных единоборств «Бердск» рассказал, что полёт в Курск был назначен на 19 марта 2020 года на 07:40. Билеты были куплены в авиакомпании «Победа».
Вместе с тренером должны были лететь три бойца 14 и 15 лет — Эмзар Батаев, Александр Абикенов и Дмитрий Кутьков, а также один сопровождающий.
Однако около девяти часов вечера 18 марта Дмитрию позвонил председатель федерации рукопашного боя НСО и сообщил, что в связи с пандемией коронавируса соревнования отменяются. Вышел приказ губернатора Курской области о запрете проведения всех массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным участием.
— То есть мы вынуждены были отменить полет, но по не зависящим от нас причинам, а из-за ситуации в стране и мире. В день перед вылетом, 18 марта, губернатор Курской области подписал приказ о запрете всех физкультурных и массовых мероприятий, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Тараторин. За билеты он хочет вернуть
Собрав копии всех распоряжений и приказов, подтверждающих отмену соревнований, мужчина тут же отправился в новосибирский аэропорт Толмачёво и прибыл туда уже ночью. Там он хотел обратиться к представителям авиакомпании «Победа», однако их офис уже был закрыт. Дмитрий позвонил по номеру, который был указан в записке на двери. По телефону ему сообщили, что помочь не могут, и посоветовали писать на электронную почту компании.
Дмитрий до двух часов ночи вел переписку с компанией о возврате денег за билеты. Он отправил все имеющиеся у него документы, подтверждающие, что поездка отменяется по уважительной причине, не зависящей от пассажиров. Ему ответили отказом, написав, что сама авиакомпания была готова оказать услугу своевременно, а значит, ответственности в данном случае не несёт.
— Я хочу вернуть эти деньги, это средства родителей спортсменов и мои, и сумма приличная, — говорит Дмитрий. — Это форс-мажорная ситуация, мы не полетели по не зависящим от нас причинам, и я обратился в компанию накануне перед вылетом.
Вторая команда застряла в Курске
На эти же соревнования вылетели из Новосибирска и даже успели прибыть в Курск спортсмены из города Купино Новосибирской области.
Об этом корреспонденту НГС рассказала тренер по рукопашному бою Галина Абдулаева. Она и двое её воспитанников, Александр Дегтярев и Ислам Цицкиев, 16 и 17 лет, приехали из Москвы в Курск 18 марта. Из Новосибирска до Москвы спортсмены летели рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии», а потом добирались до Курска на поезде. Об отмене первенства Галина узнала от представителя федерации рукопашного боя вечером 18 марта на тренерском семинаре. Команда из Купино решила лететь домой, однако обратные билеты были куплены только на 23 марта.
— Я сразу же обратилась в авиакомпанию с вопросом об обмене билетов на ближайшие рейсы до Новосибирска или Омска, из которого мы бы также могли добраться до нашего города, приложила к письму копии приказов и распоряжений, которые подтверждают, что перелет переносится не по нашей вине, — рассказала Галина. — Я около двух суток ждала ответа, сперва нам отказали в обмене авиабилетов на Омск, аргументируя тем, что это совсем другое направление. Потом я запросила билеты в Новосибирск, и мне ответили, что готовы обменять их, но только со штрафом 6 тысяч рублей с каждого билета, так как вины авиакомпании в том, что мы решили лететь обратно раньше, нет.
В итоге спортсмены купили три билета той же авиакомпании до Омска, заплатив
23 марта в «Уральских авиалиниях» Галине ответили, что неиспользованные билеты до Новосибирска могут принять с выплатой компенсации в размере 460 рублей за каждый — общая сумма компенсации составит около полутора тысяч рублей, притом что потрачено на них было около 13 тысяч рублей. За эти деньги Галине необходимо отчитаться перед руководством Купинской ДЮСШ.
Реакции авиакомпаний
НГС обратился с запросами в авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа». Мы описали каждой организации соответствующую ситуацию и спросили, вернут ли спортсменам деньги за неиспользованные билеты и какие документы им необходимо предоставить, если возврат возможен. От лоукостера «Победа» ответа не последовало (письмо прочли, однако никакой другой реакции пока не было), а вот в «Уральских авиалиниях» ответили следующее:
— На данный момент авиакомпания «Уральские авиалинии» разработала несколько вариантов для пассажиров, чьи планы изменились в связи с отменой различных мероприятий. В ближайшее время эта информация будет размещена на официальном сайте авиакомпании, — передали в «Уральских авиалиниях».
Что говорят юристы
— Подобные ситуации, как в случае с пандемией коронавируса, относятся к форс-мажорным обстоятельствам и являются уважительной причиной для отмены полета вне договорных рамок, это закреплено законодательно, однако пока только на федеральном уровне, — пояснила корреспонденту НГС юрист Ольга Картушина. — Пострадавшие в данной ситуации могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, а также направить претензию в авиакомпанию. Есть вероятность, что руководство пойдет навстречу, предложит компромиссное решение. В любом случае ситуация неоднозначная, правота авиакомпании здесь тоже есть. Если на уровне субъекта принят нормативный акт о возврате средств за неиспользованные билеты из-за коронавируса, то есть вероятность, что решение будет принято в пользу пассажира, если нет, то, скорее всего, вопрос нужно будет решать посредством судебных разбирательств.
Тем временем Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса. Исключение составляют только рейсы из Москвы в столицы и крупные города иностранных государств.