Огонь, вода и ржавые трубы: чем опасны для прохожих аварии на теплосетях

Что делать, если дорогу заволокло клубами пара или из-под земли вдруг забил фонтан, а ты очень торопишься на работу? Неправильный ответ: идти (или ехать) привычным маршрутом. А правильный можно прочитать в этой статье. Проверь себя: всё ли ты знаешь о безопасности в городе и адекватно ли себя ведешь, когда отключают отопление и горячую воду.
Зима для новосибирцев — время инея и снега, а также временами пара и кипятка. К сожалению, пока город не обзаведется новыми тепловыми сетями, серьезных аварий в зимний и летний период не избежать. Плановую замену устаревших участков на новые выполняет Сибирская генерирующая компания (СГК), она же занимается экстренным устранением дефектов и аварий, организовывая прямо на улицах ремонтные площадки. Работы ведутся даже в сильный мороз.
Места ремонтов огорожены, тем не менее энергетики признают, что это работает не всегда.
«Есть случаи, когда люди игнорируют предупреждающие сигналы и ограждения и упрямо продолжают свой путь, — рассказывает Петр Бажин, советник генерального директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК. — Могут быть печальные последствия». И приводит в пример трагедию в Пензе 19 ноября, когда автомобиль заехал в зону интенсивного парения и провалился в яму с кипятком.
Недавняя авария на улице Выборной с выбросом воды на поверхность также показала, что не все прохожие осознают реальную опасность. «Мы немедленно начали меры по локализации дефекта, огородили опасную зону. Но люди рвали ленты, шли напролом по кипятку. Лезли на парящие сугробы — запросто могли провалиться. Пришлось выставить живое оцепление из сотрудников».
Необходимо осознавать, что тепловые сети — это опасный производственный объект. Температура теплоносителя зимой — до 130°C. В случае аварии возможно причинение вреда здоровью и жизни.
Как заметить опасные места?
Ограждения зон ремонтных работ всегда заметны.
На проезжей части. При дефекте трубопровода, проходящего под дорогами и автомагистралями, бывает необходимо изменить схему дорожного движения — сузить полосу или полностью ее перекрыть. В этом случае путь автомобилям преградят бетонными блоками с сигнальной окраской. Чтобы вы заметили их в темноте, конструкции подключают к сетям «Горсвета». Как только загорятся фонари вдоль дорог, осветятся и блоки.
На пути к месту ремонтных работ вы увидите соответствующие дорожные знаки. Для этого СГК разрабатывает схему организации дорожного движения на время проведения ремонтных работ, а ГИБДД контролирует правильность и достаточность всех необходимых принятых мер.
В пешеходных зонах. Большинство коммунальных служб используют сигнальную красно-белую ленту. Энергетики считают, что ее одной недостаточно, и дополнительно устанавливают заметные стойки с баннерами, а также применяют ограждающую сетку.
Но важно, чтобы и сами горожане ответственно подходили к вопросам безопасности. Помните, чтобы пометить место аварии, необходимо время на транспортировку ограждающих конструкций. Их отсутствие — не повод приближаться из любопытства.
Предлагаю чуть скорректировать последнюю часть про износ сетей
Почему случаются аварии и как их устраняют?
Главная причина возникновения аварий — ветхость трубопровода. Около 2/3 городских сетей введены до 1989 года и выработали свой ресурс более чем на 100%.
Капитальный ремонт в 2019 году выполнили на 12 участках магистральных тепловых сетей общей протяженностью 5 км. В рамках ремонтной программы заменили 0,6% магистральных сетей и 0,87% квартальных сетей муниципалитета. А необходимо 3-4%.
С начала отопительного периода с 25 сентября выявлено около 700 дефектов на тепловых сетях, это примерно по 10 ремонтов в сутки.
При обнаружении дефекта или аварии бригады действуют максимально быстро. Считаные часы отводятся на земляные работы, замену поврежденного участка трубопровода. Затем восстанавливают теплоснабжение. Средний срок таких работ — 6,5 часа, иногда до суток.
Берегите себя!