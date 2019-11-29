Огонь, вода и ржавые трубы: чем опасны для прохожих аварии на теплосетях

Что делать, если дорогу заволокло клубами пара или из-под земли вдруг забил фонтан, а ты очень торопишься на работу? Неправильный ответ: идти (или ехать) привычным маршрутом. А правильный можно прочитать в этой статье. Проверь себя: всё ли ты знаешь о безопасности в городе и адекватно ли себя ведешь, когда отключают отопление и горячую воду.



Зима для новосибирцев — время инея и снега, а также временами пара и кипятка. К сожалению, пока город не обзаведется новыми тепловыми сетями, серьезных аварий в зимний и летний период не избежать. Плановую замену устаревших участков на новые выполняет Сибирская генерирующая компания (СГК), она же занимается экстренным устранением дефектов и аварий, организовывая прямо на улицах ремонтные площадки. Работы ведутся даже в сильный мороз.



Места ремонтов огорожены, тем не менее энергетики признают, что это работает не всегда.



«Есть случаи, когда люди игнорируют предупреждающие сигналы и ограждения и упрямо продолжают свой путь, — рассказывает Петр Бажин, советник генерального директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК. — Могут быть печальные последствия». И приводит в пример трагедию в Пензе 19 ноября, когда автомобиль заехал в зону интенсивного парения и провалился в яму с кипятком.