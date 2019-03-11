Сшито по-нашему: 7 брендов одежды, которую делают в Новосибирске (в том числе бизнес дочки Локтя)

Бренд Dress me Марии Локоть, работает с 2015 года:

«Как и многие начинающие в то время, я стартовала с того, что 10 лет назад привозила под заказ китайские вещи, параллельно учась в институте, а затем сидя в декрете. Но производство и свой бренд появились намного позже. Зимой 2015 года мы начали отшивать одежду. В 2016 году открыли свой цех», — вспоминает основательница бренда Мария Локоть.

В Новосибирске у бренда есть магазин и продажи через интернет — соцсети, скоро будет готов сайт и размещение в Wildberries, где представлены только уникальные модели, которые не продаются в магазине. В 2019 году бренд активно развивает оптовые продажи и франчайзинг.

В одежде Dress me сделан акцент на базовые модели. Сначала были только платья, а потом компания начала усложнять образ своей покупательницы и расширила ассортимент до блузок, юбок, брюк, жакетов и пальто.