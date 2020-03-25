Кажется, у меня коронавирус: что делать

Не бегите в поликлинику, не выходите из дома и не общайтесь с родственниками и друзьями — вот три важных совета, к которым стоит прислушаться, если вы заподозрили у себя первые признаки заболевания. Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.



Как понять, что у меня коронавирус?



Самостоятельно определить, что у вас именно коронавирус, вы не сможете. Ни особенной клинической картины, ни специфических симптомов, за которые можно было бы зацепиться, у COVID-19 нет. Раньше мы разбирали, как отличить коронавирус от гриппа и чем он отличается от ОРВИ.