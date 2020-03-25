Автоюрист Лев Воропаев считает, что поведение УК вполне обычно: они крайне редко признают вину без суда. Но сначала, считает он, разумно направить в адрес УК досудебную претензию.



— Я бы попробовал действовать в рамках закона о защите прав потребителей, потому что управляющая компания предоставляет услуги. И в данном случае предоставляет их некачественно, — поясняет он. — Применимость этого закона зависит от обстоятельств, но если случай подходящий, у такого подхода есть плюсы.

