Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса продолжается. По данным на утро 24 марта, в мире насчитывается уже 380 457 заболевших и 16 471 летальный случай. Сильнее всего болезнь ударила по Китаю, где был зарегистрирован первый пациент, а также Италии и США. В России на сегодня известно о 438 пациентах, однако с каждым днем число вновь заболевших увеличивается. Можем ли мы повторить сценарий других стран? Разбираемся вместе со специалистами.

Сценарий Китая



Эпидемия коронавируса началась в Ухани во второй половине ноября 2019 года, но власти страны не афишировали проблему до конца декабря. Карантин в Ухани ввели только спустя месяц, с 23 января, а позже распространили его на всю провинцию Хубэй. В результате в самом Китае заразились более 80 тысяч человек, более трех тысяч погибли, а вирус распространился не только за пределы провинции, где появился, но и по всему миру.