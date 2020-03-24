Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса продолжается. По данным на утро 24 марта, в мире насчитывается уже
Сценарий Китая
Эпидемия коронавируса началась в Ухани во второй половине ноября 2019 года, но власти страны не афишировали проблему до конца декабря. Карантин в Ухани ввели только спустя месяц, с 23 января, а позже распространили его на всю провинцию Хубэй. В результате в самом Китае заразились более 80 тысяч человек, более трех тысяч погибли, а вирус распространился не только за пределы провинции, где появился, но и по всему миру.
После введения карантина меры были предприняты максимально жесткие. С первых же часов карантина пересечь границу Ухани стало невозможно ни личному, ни общественному транспорту, ни даже медицинским автомобилям. Закрылись школы и университеты, магазины (кроме продуктовых и аптек), кинотеатры, офисы и даже заводы. Выходить из дома практически запретили, лишь раз в два дня один член семьи мог сходить в магазин за самым необходимым. При этом если бы человек появился на улице без маски, получил бы штраф.
По домам ходили комиссии, выявляя заболевших и принудительно их госпитализируя. Под изоляторы приспособили не только медучреждения, но и офисы, спортзалы, специально построенные временные помещения. Вокруг многих кварталов выставили кордоны, которые ограничивали перемещение чужаков и проверяли температуру тела у местных.
Жесткий китайский карантин дал свои плоды. Заболеваемость удалось замедлить: за последние сутки в стране зафиксировали только 147 случаев. Для сравнения: в середине февраля в сутки выявляли до двух тысяч случаев заболевания. Сегодня власти Китая объявили, что с 8 апреля готовы снять ограничения на въезд и выезд в Ухань. Подробнее о том, как Китай справлялся с эпидемией мы писали в отдельном материале.
Сценарий Италии
В Ломбардии карантин ввели еще 23 февраля, однако люди из закрытых городов решили отправиться туда, где магазины и бары работают. Тесты на коронавирус решили проводить только людям с симптомами заболевания. Как сообщает Forbes, уже через несколько дней власти пришли к выводу, что больных не больше, чем при обычном гриппе, и ослабили контроль. В то же время мэр Милана Джузеппе Сала начал кампанию под названием «Милан не останавливается», призывая миланцев не бояться. В начале марта больницы в Ломбардии начали переполняться. Карантин возобновили, а затем под частичную блокировку отправили всю страну.
— Эффект от всех мер виден только через две–три недели. Строгий карантин в Италии ввели 9 марта, когда было всего около 9000 заболевших. Сейчас в Италии только началось замедление скорости роста эпидемии, но сегодня время удвоения все еще составляет 4–5 дней, это много. Для того чтобы предотвратить неконтролируемое развитие эпидемии, ежедневное увеличение числа случаев должно быть ниже 10%, лучше 5%, — объясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Тесты на коронавирус проводили только людям с симптомами заболевания, в результате носители вируса способствовали его широкому распространению. Итальянские врачи считают, что, если бы они с самого начала знали обо всех случаях заболевания, в том числе пациентах, у которых болезнь протекала бессимптомно, уровень летальности уменьшился бы.
Что происходит в России?
В России первый пациент с коронавирусом был обнаружен 25 января. Еще до этого страна закрыла часть границ с Китаем, остановила авиасообщение, был создан оперативный штаб, который регулярно отслеживал ситуацию. Людей, прибывших из Китая, стали отправлять на карантин, после это коснулось путешественников, которые вернулись из других стран. Несколько дней назад школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, компаниям посоветовали также перевести сотрудников на работу из дома. Тем не менее в стране каждый день растет число зараженных — сегодня утром Роспотребнадзор насчитал 438 случаев заболевания.
Что будет дальше?
Чтобы не строить прогнозы самостоятельно, мы поговорили с экспертами-медиками. Они сходятся в одном: нужно соблюдать гигиену и разобщенность, то есть как можно меньше появляться в общественных местах.
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова:
— В Италии нет такого тотального эпидемического контроля, как у нас. Российские медики регулярно сталкиваются с особо опасными инфекциями — теми же чумой, холерой, поэтому службы лучше подготовлены. В России не повторится ни китайский сценарий, ни итальянский. Предпринятых на сегодняшний день мер достаточно, чтобы не допустить эпидемии. Вводить тотальный карантин пока нет необходимости. Пока мы не можем точно сказать, когда заболеваемость пойдет на спад. Можем только ориентироваться на опыт Китая, где вспышка была подавлена примерно за 100 дней.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев:
— В России сейчас прирост числа случаев составляет около 25% в день. В значительной степени это отражение европейской эпидемии, но опыт других стран показывает, что оценить и полностью контролировать распространение вируса на ранних этапах эпидемии практически невозможно. Если бы никакие ограничительные меры не предпринимались, то 30% населения России могло бы быть инфицировано до конца апреля, и порядка 2%, то есть 800 тысяч, могли бы стать жертвами вируса.
Главный эпидемиолог страны, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико:
— Я надеюсь, что он не станет сезонным, как H1N1. Это плохой сценарий, но он тоже может быть, поскольку вирус получил широкое распространение. Маловероятно, что заболеваемость охватит даже треть населения. Такое мы видели в средние века, когда инфекции никак не контролировались. Сейчас принятые меры останавливают болезнь. Активность вируса должна резко снизиться со сменой времени года — в апреле–мае.
Доктор медицинских наук, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе, заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Александр Марченко:
— В целом мы знакомы с представителями коронавирусов, но с таким возбудителем человечество не встречалось, так что еще не наступило эффекта «проэпидемичивания». Распространение будет. Но в Китае, например, эпидемия протекает по классическому варианту, то есть так, как распространяется грипп. К началу теплого периода волна гриппа обычно утихает, и летом мы его практически не наблюдаем. Что касается Европы, то она позже подключилась. На мой взгляд, Италия и Испания показали неготовность, или неспособность, или, может, недостаточную оценку возможности распространения новой инфекции. Поэтому они и демонстрируют такие высокие показатели заболеваемости.