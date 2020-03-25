Каким бывает лето после аномально тёплых зим? Разгадываем прогноз на июнь, июль и август 2020-го

Холодное, дождливое, сухое или жаркое — лето в Новосибирске может как обрадовать, так и разочаровать. Поэтому весной люди начинают составлять свои прогнозы — вспоминать приметы, проводить какие-то параллели и искать природные закономерности.



Приметы, гадания — вещь увлекательная, но факты информативнее. НГС спросил у синоптиков, каким было лето после таких же зим, как в этом году. Кстати, зима 2019–2020 года оказалась в числе пяти самых снежных и тёплых зим за полвека. По информации синоптиков, каждый месяц в Новосибирске выпадало 2–3 месячных нормы осадков.