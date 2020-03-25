Каким бывает лето после аномально тёплых зим? Разгадываем прогноз на июнь, июль и август 2020-го

В ближайшие дни в Новосибирске будет морозно — почти как в феврале. Возможно, это завершающий аккорд зимы–2020. Хотя не факт, ведь сибирский климат полон сюрпризов. После полугода жизни среди сугробов сибирякам хочется солнца и моря (пусть даже Обского), поэтому они начинают гадать, каким будет наше трёхмесячное лето. «Кухонные прогнозы» состоят из примет и логических заключений из серии: «тёплая зима — значит, будет холодное лето» или «много снега — значит, будет засуха». Но факт — вещь упрямая. Мы узнали у синоптиков, каким было лето после подобных теплых и снежных зим. Спойлер: в любом случае лето наступит.
Весна в Новосибирск не сильно торопится, так что ещё есть время насладиться лёгким морозцем. Буквально через несколько дней горожане почувствуют себя жителями Венеции, хотя гондолы им никто не выдаст. Пока синоптики фиксируют рекордные температуры зимы и прогнозируют паводки, горожане просто готовятся к смене сезона. Ведь в летние месяцы нужно успеть всё по максимуму — поваляться на берегу Обского моря, устроить винно-шашлычные вылазки, набрать грибов и даже вырастить овощи.
Холодное, дождливое, сухое или жаркое — лето в Новосибирске может как обрадовать, так и разочаровать. Поэтому весной люди начинают составлять свои прогнозы — вспоминать приметы, проводить какие-то параллели и искать природные закономерности.
Приметы, гадания — вещь увлекательная, но факты информативнее. НГС спросил у синоптиков, каким было лето после таких же зим, как в этом году. Кстати, зима 2019–2020 года оказалась в числе пяти самых снежных и тёплых зим за полвека. По информации синоптиков, каждый месяц в Новосибирске выпадало 2–3 месячных нормы осадков.
— Конечно, декабрь 2019 года, январь-февраль 2020 года в сумме дали рекорд. Это была рекордно тёплая зима с температурным фоном на 5–6 градусов выше климатической нормы, — констатировал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, средняя температура в Новосибирске была около -9 градусов, тогда как средняя для зимы в Новосибирске — в пределах -15...- 16 градусов.
Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, за последние 50 лет было семь зим, схожих по показателям с нынешней: 2015–2016 годов, 2006–2007 годов, 2001–2002 годов, 1998–1999 годов, 1992–1993 годов, 1988–1989 годов и 1982–1983 годов.
Самое интересное, что погода летом никак не зависела от того, что было зимой. В мае и июне чаще всего было прохладно, жара начиналась в июле-августе.
После тёплых зим, рассказал Ренад Ягудин, два мая были холодными, два — с температурой около нормы и три со средними показателями (+10 градусов).
Холодный июнь в Сибири — вообще привычное дело. Даже после тёплой зимы июнь — бодрый месяц со средней температурой +16...+17 градусов. С температурой ниже нормы июнь был три раза, два — со средней и два — выше среднего.
Июль — это своего рода критическая отметка, по которой сибиряки определяют, насколько лето в этом году удалось. Тёплый июль после тёплых зим был в пяти случаях из семи, соответственно, в пределах нормы или ниже нормы — по одному разу.
По словам синоптиков, в августе, как правило, сохраняются тенденции июля. После семи тёплых зим жаркий август был четыре раза, остальные три — в пределах нормы.
Прогноз на лето синоптики составят до конца марта. Пока всё внимание предстоящему паводку.
— Характер погоды в первой половине марта ознаменовался существенным продолжением существенных положительных аномалий температуры. Все эти факторы — тёплая зима, большое количество осадков окажут значительное влияние на сроки вскрытия рек в нашем регионе и прохождения половодья, — отметила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
По прогнозам синоптиков, в этом году реки вскроются в первой-второй декаде апреля. Процесс начнётся раньше срока на 2–7 дней.
Паводок будет тяжёлый — так считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников (что еще важного и интересного он сказал — читайте тут). Всего за зиму в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Кто и как убирал снег в городе — показываем в 6 любопытных картинках.