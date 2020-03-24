Пять плюсов коронавируса: о нерукопожатных коллегах и работе из дома

2. Мы научимся сидеть дома, когда болеем



О сопливых героях я уже писал, но повторю: нам нужно привыкать к мысли, что умение поболеть дома — это и правила хорошего тона, и вопросы безопасности.



Я готов рассмотреть исключения. Если кто-то болеет на ногах, потому что сорок лет готовил полёт на Марс (или искал место для своего народа), я не против. Но только эти двое.



В остальном нужно привыкать к добровольной самоизоляции, когда есть повод. Хотя бы с помощью медицинской маски.



3. Работать дистанционно — это клёво



Я вообще не понимаю, для чего толпы нас ездят в офис. Работа из дома имеет свои минусы — нет бесплатного чая и кот грызёт ноги. Но имеет и плюсы. Во-первых, возможность спать на час дольше и ещё час уделять семье (ну, хорошо — себе). Но есть и более индивидуальные вещи.



Мне, например, дома пишется лучше, потому что меньше дёргают (семья испуганно сидит под лавкой). Дома можно работать гибче, например, устраивать перерывы, которые в офисе выглядят нелепо. Это, конечно, требует самодисциплины и умения быть на связи по важным поводам, но это лишь вопрос организации.

