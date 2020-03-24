Пять плюсов коронавируса: о нерукопожатных коллегах и работе из дома

Наш автор Артём Краснов, как и все мы, так переутомился от сводок с коронавирусных фронтов, что решил написать ещё одну. Артём выяснял, есть ли в ситуации плюсы (восстание «Скайнета» выглядит хуже). Итак, по порядку.
1. Мы перестанем жать руки в офисе
Я давно считаю это привычку рудиментом. Не помню, когда и кто последний раз пришёл к нам в офис с камнем в руке, чтобы у меня возникла потребность проверять остальных.
В опенспейсах эта привычка утомляет особенно, потому что, когда сидишь на открытом пространстве и кто-то тянется к тебе через плечо, ты думаешь, что это удав. И слегка пугаешься.
2. Мы научимся сидеть дома, когда болеем
О сопливых героях я уже писал, но повторю: нам нужно привыкать к мысли, что умение поболеть дома — это и правила хорошего тона, и вопросы безопасности.
Я готов рассмотреть исключения. Если кто-то болеет на ногах, потому что сорок лет готовил полёт на Марс (или искал место для своего народа), я не против. Но только эти двое.
В остальном нужно привыкать к добровольной самоизоляции, когда есть повод. Хотя бы с помощью медицинской маски.
3. Работать дистанционно — это клёво
Я вообще не понимаю, для чего толпы нас ездят в офис. Работа из дома имеет свои минусы — нет бесплатного чая и кот грызёт ноги. Но имеет и плюсы. Во-первых, возможность спать на час дольше и ещё час уделять семье (ну, хорошо — себе). Но есть и более индивидуальные вещи.
Мне, например, дома пишется лучше, потому что меньше дёргают (семья испуганно сидит под лавкой). Дома можно работать гибче, например, устраивать перерывы, которые в офисе выглядят нелепо. Это, конечно, требует самодисциплины и умения быть на связи по важным поводам, но это лишь вопрос организации.
Работа из дома — это будущее информ-промыслов всех мастей, и вирус просто устраивает нам тест-драйв всяких крутых технологий вроде «скайпа».
Я знаю, что токари и углекопы сейчас ополчатся, но процентов тридцать офисных страдальцев вполне могут страдать дома.
4. Карантин — повод вернуться к старому, доброму (или красному, белому)
«Фейсбук» напоминает, о чём я писал год назад, но, убей меня, я не помню этого сам. Мы все погрязли в суете, не оставляющей следов. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам (разве что в окна мессенджеров). Перестали смотреть в боковые окна — только в лобовое. Мы проживаем какую-то виртуальную жизнь.
Короче, карантин — это повод перечитать бумажные книги («Парфюмера» и «Лолиту»), посмотреть советский фильм («Адъютант его превосходительства» и «Сталкер»), поиграть всей семьёй в «Монополию», «дурака» и «Добль», позвонить старым друзьям (им тоже скучно взаперти), разобрать завалы в шкафах и решить, правильно ли ты жил до пандемии. Если неправильно, будет ещё один шанс. Будем в это верить.
5. Мы научимся отличать реальное от виртуального (нет, конечно)
Мы живём в странное время дутых героев и очень далёких войн, о которых говорим не переставая (прямо по Оруэллу). Проблемы человечества будто закончились, а весь интерес сводится к волнам хайпа, которые живут неделю или месяц.
Мы так привыкли искать везде теории заговора, что перестали отличать правду от вымысла. Многие до сих пор считают коронавирус очередным фейком, вроде одной из тех войн, которая грохочет на изнанке телевизора и выполняет роль мелкой монеты в большой политике.
Но коронавирус слегка разбудит нас от этого благодушия и мобилизует инстинкты, благодаря которым человечество, в общем, и выживало. Скупка туалетной бумаги — из их числа. Отказ от излишеств и умение жить по средствам — тоже. Взаимопомощь? Конечно. Умение не терять бодрость духа? Стопроцентно. Разумная осторожность? Она вас и спасёт.
Возможно, коронавирус остудит заигравшихся политиков. Точнее, покажет, кто из них чего стоит. Покажет, какие проблемы первостепенны. Покажет прочность систем.
Взять медицину или науку: в сытое время можно не думать о них — работают и работают. И сколько там аппаратов ИВЛ, скорых и санитаров, интересует только тех, кто от этих санитаров зависит. А тут всё как на ладони.
Я желаю нам всем достойно справиться с этим вызовом, чтобы мы расценивали эти дни как период отрезвления. Да, это очередная проверка на прочность, но без таких проверок прочности не бывает.
И если вести себя разумно, шансы избежать заразы есть. Даже в Ухани заболело не так уж много относительно общего числа жителей. Здоровья вам и вашей семье!
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