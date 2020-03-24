Многодетная сибирячка после нервного срыва попала в больницу. Сейчас бывший муж хочет забрать у неё 3 детей

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— Со мной случился нервный срыв на фоне гормональной перестройки после родов и высокой эмоциональной и физической нагрузки. На руках грудной ребёнок, в соседней комнате подросток, требующий внимания, сын с ослабленным иммунитетом, нет помощи от мужа, он занят наукой, и я случайно узнаю, что у него была любовная связь на стороне, — рассказывает свою версию Марина.

После нервного срыва супруг отвел ее к платному психиатру, после этого визита многодетную мать отвезли в клиническую психиатрическую больницу на улице Владимировской, где она пробыла около недели.

— Накануне случившегося у нас было недопонимание, мы поссорились. Ночью я не могла уснуть, ходила по дому, а когда пыталась накапать себе валерьянки в рюмку, то уронила её из-за того, что у меня тряслись руки. Рюмка разбилась, я тут же кинулась собирать осколки и порезала руку. Врачу муж объяснил порезы тем, что я специально била посуду, — утверждает сибирячка.

По словам Марины, перед приёмом у платного психиатра супруг собрал вещи детей и передал их своей матери. Женщина предполагает, что он мог знать, что после посещения врача домой она не вернется.

