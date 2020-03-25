Бес паники: откуда берётся массовая истерия (изучаем синдром пустых полок в магазинах Новосибирска)

Паника — проблема не менее страшная, чем сам вирус, который её вызывает. В массовых случаях толпа опустошает магазины и доводят себя до неистовства. Индивидуальные панические атаки вызывают скачки давления и температуры, сбой дыхания. И те, и другие могут привести к смертям с такой же вероятностью, что и новый вирус. Откуда берётся паника, есть ли она в России, почему сибиряки подвержены ей меньше южан и можно ли успокоить толпу — выяснила Лиза Пичугина.
Человечество массово запасается товарами первой необходимости, причём это касается не только стран-эпицентров эпидемии COVID-19 — полки опустели и в некоторых новосибирских магазинах. В Минпромторге даже попросили россиян отставить панику и планировать покупки рационально, заверив, что дефицита нет. Новосибирское правительство уверяет, что торговые сети достаточно запаслись, чтобы обеспечить необходимыми продуктами весь регион.
В банке «Открытие» считают, что как таковой паники пока нет: по результатам опроса банка, 71% россиян не боятся подхватить коронавирус, 92% не боятся дефицита, а закупаться начали только 9% (правда, не исключено, что опрос банк проводил до того, как россияне ринулись в магазины за гречкой). Кемеровчанин забитый едой багажник внедорожника паникой не называет: так, «покушать прикупил немного». В число товаров повышенного спроса попали крупы, консервы, шоколад, замороженные продукты, предметы гигиены, туалетная бумага и бытовая химия.
Около 70% опрошенных уверены, что паника продлится от полугода до года. При этом экономический кризис беспокоит россиян куда сильнее: повторения ситуации 2014 года и даже того, что будет ещё хуже, ожидают больше 80%.
Откуда берётся паника
Психолог, член Российской Психотерапевтической Ассоциации Галина Щетинина говорит, что подобного рода паника связана с не до конца сформулированным «а вдруг».
— Я сегодня была в магазине, видела, как люди несут огромное количество туалетной бумаги. Мимо проходят другие и говорят: «Смотри, бумагу скупают, может, тоже купим?», — рассказывает Галина Щетинина. — Это цепная реакция, которая связана с неосознаваемой угрозой. В голове у людей она может по-разному формироваться, но главное — это вот «а вдруг». А вдруг не будет туалетной бумаги? Шаткая экономическая ситуация, возможность карантина и утраты дохода рождают у людей неуверенность в том, что с ними будет. Это «что со мной будет» и является природой паники.
Заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук Светлана Ильиных говорит, что отследить начало этого процесса очень сложно. Просто в какой-то момент у наиболее восприимчивых возникает опасение непреодолимых рисков, в этом состоянии они в некотором смысле перестают себя контролировать и, в зависимости от причины, начинают скупать продукты или валюту. А дальше начинается та самая цепная реакция.
— Если мы говорим о том, что кризис наступил, значит, мы его оцениваем как кризис. Его может и не быть, но субъективное восприятие толкает людей на нерациональные действия, — объясняет профессор НГУЭУ.
Впрочем, в случае с паникой из-за коронавируса основания для неё, конечно, есть: угроза заражения и даже смерти вполне реальная. Контролировать это человек не может, и именно потеря контроля над стремительно развивающимися событиями, которые могут привести к негативным последствиям для каждого, вызывает панику. Стоит ли она покупки пяти упаковок туалетной бумаги вместо одной — вопрос другой.
Характер стойкий, нордический
Светлана Ильиных считает, что россияне, в отличие от европейцев, массовой истерии меньше подвержены. То, что они кинулись в магазины при совсем небольшом относительно всей страны числе заболевших, социолог объясняет, скорее, памятью о предыдущих дефицитах, чем осознанием реальной угрозы закрытия магазинов на карантин.
— У нас есть особенность российского менталитета: мы живём на авось. Русский авось сильно помогает жить, большинство людей думают, что их это точно не затронет, — поясняет она. — Сибиряки ещё более спокойны — по сравнению, скажем, с людьми, которые живут на юге. У нас климат располагает к тому, что энергию надо беречь.
Тем не менее, добавляет Галина Щетинина, если в европейской части страны, где заболевших и отменённых мероприятий больше, истерия будет нарастать, эта волна докатится и до Сибири.
— У меня много пациентов за рубежом, там с момента, когда коронавирус только появился, уже были какие-то тревожные размышления и планирование будущего, а у нас была полнейшая тишина, будто до нас это никогда не дойдёт. Но в европейской части эта паника уже началась, — отмечает она.
Эффект толпы
Паника может обернуться и чем-то более страшным, чем просто стремительно опустошаемые супермаркеты, замечает Галина Щетинина. Если люди начнут терять заработок и рабочие места, предприятия перестанут функционировать, а и без того низкие доходы в отдельных слоях населения покажут отрицательные значения. Тогда среди них возможна агрессия и, к примеру, мародёрство.
— Есть такой феномен, синдром угруплённого мышления, он проявляется в малых и больших группах. В толпе снимается индивидуальная ответственность за совершаемый негативный поступок. И если волна понесётся, удержать её можно будет только силой, — говорит психолог.
Остановиться в условиях общей паники, сказать себе: «Стоп, подумай, что ты делаешь» может только небольшое число абсолютно рациональных людей. В толпе это невозможно. Пока такой угрозы нет, полагает профессор Светлана Ильиных, да и вообще такой вариант развития событий она считает маловероятным.
Тем не менее, говорит социолог, чтобы нарастания паники не произошло, необходим постоянный диалог с властями всех уровней — только это может хоть как-то успокоить толпу. И, что примечательно, массовые отмены мероприятий, закрытие детских садов и школ и перевод всех, кого можно, на удалённую работу и обучение, как ни странно, работают именно на это. Люди понимают, что число тесно взаимодействующих людей сокращается, и в панику не впадают.
Между тем, вирус проник в Россию и начал первые шаги по стране: за сутки число подтверждённых заболевших выросло почти вдвое, заражённые новым вирусом есть и в Сибири. НГС следит за развитием событий в режиме онлайн.
Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус (а также где и как сдать анализ), — читайте в этой инструкции.