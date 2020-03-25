Бес паники: откуда берётся массовая истерия (изучаем синдром пустых полок в магазинах Новосибирска)

Паника — проблема не менее страшная, чем сам вирус, который её вызывает. В массовых случаях толпа опустошает магазины и доводят себя до неистовства. Индивидуальные панические атаки вызывают скачки давления и температуры, сбой дыхания. И те, и другие могут привести к смертям с такой же вероятностью, что и новый вирус. Откуда берётся паника, есть ли она в России, почему сибиряки подвержены ей меньше южан и можно ли успокоить толпу — выяснила Лиза Пичугина.

Человечество массово запасается товарами первой необходимости, причём это касается не только стран-эпицентров эпидемии COVID-19 — полки опустели и в некоторых новосибирских магазинах. В Минпромторге даже попросили россиян отставить панику и планировать покупки рационально, заверив, что дефицита нет. Новосибирское правительство уверяет, что торговые сети достаточно запаслись, чтобы обеспечить необходимыми продуктами весь регион.

